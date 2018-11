Actie tegen illegaal vuurwerk Zuid-Holland

Een controleactie van de politie op 23 adressen in Zuid-Holland heeft donderdag 175 kilo illegaal zwaar vuurwerk opgeleverd. In twee gevallen moest de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) eraan te pas komen om het explosieve materiaal veilig te stellen.

Tijdens de actie zijn vier verdachten opgepakt. Zo hielden agenten in Voorhout een 47-jarige man uit die plaats aan voor handel in illegaal vuurwerk. Een 35-jarige man uit Leiderdorp werd gearresteerd toen in zijn woning 30 kilo vuurwerk, waaronder nitraten en mortierbommen, was ontdekt.

Ook in onder meer Naaldwijk, Monster, Maasdijk en Katwijk werden partijen illegaal vuurwerk in beslag genomen. In Noordwijkerhout trof de politie naast illegaal vuurwerk ook diverse verboden wapens aan, zoals luchtdrukwapens en een ploertendoder.