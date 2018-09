Actie tegen afschot herten Oostvaardersplassen

Actievoerders demonstreren zondag in Lelystad tegen het besluit om zeker duizend edelherten in het natuurgebied de Oostvaardersplassen af te schieten. Er is een mars, met sprekers en muziek.

Dat afschieten begint eind oktober als de bronstperiode voorbij is. Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben Staatsbosbeheer onlangs opgedragen de edelherten te doden. Er mogen maar enkele honderden in leven blijven. Het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen moet fors omlaag, omdat de dieren het als vogelreservaat bedoelde gebied helemaal hebben afgegraasd.

Omdat er veel kritiek is op hoe er met de grazers (ook runderen en paarden) wordt omgegaan in het gebied, komt er extra controle in de periode dat de dieren worden afgeschoten. Ook het feit dat de dieren niet werden bijgevoerd in tijden van barre kou, leidde eerder al tot emotionele protesten bij het terrein.