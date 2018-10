Actie studenten in Den Haag op 24 november

Studenten willen op 24 november een protestmars naar Den Haag houden om onder meer aandacht te vragen voor de hoog oplopende studiekosten en de overvolle collegezalen. Ook willen ze meer feedback van de docenten. Dat zegt voorzitter Carline van Breugel van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) in een interview met het AD.

„Wij vinden dat er extra druk nodig is om de problemen van onze generatie duidelijk te maken”, zegt Van Breugel. Zij stelt dat het ministerie van Onderwijs bij het verdwijnen van de basisbeurs beloofde dat er extra geld zou komen voor het verbeteren van het onderwijs. Volgens haar blijft die kwaliteitsimpuls uit, terwijl de studenten zich in de schulden moeten steken. „ We zien vooral dat een docent steeds meer studenten lesgeeft”, zegt de LSVb-voorzitter. „Ruimte voor persoonlijke aandacht is er nauwelijks meer. Als er dan een paper wordt beoordeeld, krijg je daar geen feedback meer op.”