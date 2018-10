Actie schoolleiders met afwezigheidsmelder

Schoolleiders komen opnieuw in actie voor een eerlijke salaris en meer steun. Dinsdag 9 oktober zetten (adjunct-)directeuren van basisscholen in hun mail de afwezigheidsassistent staan, met een tekst die duidelijk maakt waarom ze meer erkenning en waardering willen. In september hebben schoolleiders om die redenen al een keer een ontruimingsoefening gehouden.

De schoolleider kan de vrijgekomen mailtijd gebruiken voor zaken waar hij of zij niet aan toekomt. De actie wordt georganiseerd door de Algemene Vereniging Schoolleiders, met steun van vakbond CNV.

Een dag later, op donderdag 10 oktober, gaan schoolleiders in Den Haag in gesprek met onderwijswoordvoerders uit de Tweede Kamer.