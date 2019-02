Actie raffinaderij Curaçao beëindigd

Werknemers van de olieraffinaderij op Curaçao hebben vrijdag hun staking na vier dagen beëindigd. Dat deden ze nadat de regering aan hun eisen tegemoet kwam.

De afgelopen dagen werden onder meer het regeringsgebouw en verschillende wegen voor enige tijd geblokkeerd en autobanden op straat in brand gestoken. De vakbonden dreigden de acties te intensiveren als ze hun zin niet zouden krijgen.

Eind 2019 loopt het leasecontract af dat de raffinaderij heeft met de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PDVSA. Op dit moment is er geen enkel bedrijf dat het contract wil overnemen. De vakbonden eisen dat oud-minister Errol Cova een plaats krijgt in het onderhandelingsteam van de raffinaderij, omdat ze geen vertrouwen hebben in de huidige onderhandelaar Clift Christiaan. Vrijdagmiddag (lokale tijd) kregen de vakbonden hun zin.

Als gevolg hiervan is er nog maar één staking gaande op Curaçao. De onderwijsvakbond staakt sinds 1 februari, maar niet alle docenten geven hier gevolg aan. Ze willen onder andere dat er meer wordt schoongemaakt op scholen.