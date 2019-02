Enkele tientallen actievoerders demonstreren vrijdag op het Binnenhof voor betere pensioenen. FNV, CNV en de politiebonden maken bewindslieden die onderweg zijn naar de ministerraad duidelijk dat ze ontevreden zijn over het uitblijven van een pensioenakkoord. „Een goed pensioen is een kwestie van fatsoen”, is de leuze.