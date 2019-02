Actie om pensioenen bij begin ministerraad

Om hun onvrede te uiten over het mislukken van het pensioenoverleg voeren de bonden vrijdagochtend actie op het Plein en het Binnenhof in Den Haag. Een paar honderd demonstranten afkomstig uit allerlei beroepsgroepen spreken de bewindslieden van het kabinet Rutte-III aan als die op weg zijn naar de ministerraad.

Volgens FNV, CNV en de politiebonden ACP en NPB bestaat er heftige onvrede over het uitblijven van een rechtvaardige en sociale vernieuwing van het pensioenstelsel. „De ministers zullen we uiteindelijk naar binnen laten gaan, maar we willen de toegang eerst wel enige tijd belemmeren om ze er van te doordringen dat de plannen met de pensioenen echt niet kunnen”, zei Gerrit van de Kamp van politiebond ACP.

De vakbonden eisen onder meer dat de AOW-gerechtigde leeftijd vast komt te staan op 66 jaar en dat ook zzp’ers en flexwerkers en pensioen kunnen opbouwen.