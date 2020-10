Actie om katten uit Texelse natuur te halen

Op Texel is een grootschalige actie van start gegaan om katten uit de natuurgebieden te halen en te houden. Staatsbosbeheer meldde zaterdag dat dit noodzakelijk is, omdat katten in de vrije natuur een bedreiging zijn voor beschermde diersoorten zoals de noordse woelmuis en vogels als de tapuit en de grutto.

Bij de actie wordt gecheckt of de katten een chip met registratie hebben. Er wordt geprobeerd de verdwaalde katten met een chip terug te brengen naar hun eigenaar. Een kat zonder chip gaat eerst naar een opvang op Texel en wordt daarna herplaatst in een geschikte leefomgeving.

In de aanloop naar het vangen van de dieren konden Texelaars hun kater of poes gratis laten chippen. Tijdens de chipactie vrijdag en zaterdag werden ongeveer 450 katten gechipt. Het vangen van verwilderde katten begint zondag, aldus de provincie Noord-Holland.

Volgens de provincie struinen op Texel ruim 200 verwilderde katten rond. Ze leven al generaties in het wild of komen bij particulieren vandaan. De zwerfkatten doden jaarlijks naar schatting meer dan 50.000 dieren in de Texelse natuurgebieden.