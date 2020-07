Actie kermisexploitanten op Mediapark Hilversum

Op het Mediapark in Hilversum hebben vrijdagochtend kermisexploitanten actiegevoerd. De exploitanten zijn boos, omdat ze bijna nergens open mogen.

Een woordvoerder van de gemeente Hilversum liet weten dat de onaangekondigde actie werd gedoogd. De actievoerders zijn vrijdagochtend rond 04.00 uur vanuit Den Haag naar het Mediapark gegaan. „Ze wilden de pers spreken”, aldus de gemeentewoordvoerder. Na enkele uren vertrokken de kermisexploitanten weer.

Twee woordvoerders van de exploitanten gaven op het NOS Radio 1 Journaal aan dat de kermissen van premier Mark Rutte open mogen, maar dat ze dat van de veiligheidsregio’s niet mogen. „Rutte heeft niet overlegd met Bruls, het hoofd van de veiligheidsregio’s. 99 procent van de kermissen staat gewoon dicht. Alleen Moergestel en Zevenaar draaien nu, maar verder mag het nergens. De meeste kermissen werken al sinds oktober niet. Toen was het seizoen voorbij en toen we in maart weer mochten beginnen, kwam de corona. Er moet een noodfonds komen, maar dat is er ook nog steeds niet. We hebben laatst actiegevoerd op het Malieveld, maar daar zijn we niks mee opgeschoten.”