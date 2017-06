Actie journalisten voor Bolt en Follender

Journalisten hebben woensdag in de Colombiaanse hoofdstad Bogota betoogd voor de onmiddellijke vrijlating van de programmamakers Derk Bolt en Eugenio Follender. Leden van de Stichting voor de Persvrijheid FLIP en andere journalisten verzamelden zich op het Bolívarplein in het oude centrum van de stad met een spandoek met foto’s van de Nederlanders. Daarop stond te lezen: ‘Laat hen onmiddellijk vrij’.

De Nederlanders worden vermoedelijk door de guerrillabeweging ELN vastgehouden. „Het afgelopen anderhalf jaar hebben we zeker zes gevallen gezien waarbij het ELN verantwoordelijk was voor aanvallen tegen journalisten en media in Colombia”, aldus de FLIP in een verklaring.

Bolt en Follender waren voor het programma Spoorloos op zoek naar een ouder van een door Nederlanders geadopteerd meisje.