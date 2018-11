Actie in Rijssen rond „satanische” disco

Het Huis van Gebed Rijssen heeft donderdag een interkerkelijke oproep gedaan om als christenen in het geweer te komen tegen een muziekevenement in de Rijssense discotheek Lucky. De avond, met als thema ”Raw from the East”, zou satanische trekken vertonen.

In een via internet en sociale media verspreide flyer roept het interkerkelijke gebedsteam op te bidden voor de discoavond. „Twee weken waarschuwde onze predikant, ds. J. van het Goor van De Ark, een hervormde kerk in Rijssen, voor de discoavond. Toen ben ik op de site van Lucky gaan kijken. Daar stonden geen leuke dingen op”, aldus Roel van Grafhorst van Huis van Gebed Rijssen.

Volgens Van Grafhorst lijkt de muziek van de optredende bands bijna „satansaanbidding.” „Het was zo heftig dat mijn vrouw en ik niet konden slapen. Normaal gesproken voert het Huis van Gebed geen actie. Maar hier kunnen we jongeren niet aan blootstellen.”

Behalve de verspreide flyers is er de bewuste vrijdagavond een bidstond in een gebouw naast het pand van Lucky. Vanaf half 11 ’s avonds delen deelnemers flyers uit op de openbare weg. Een groot aantal kerken in Rijssen besteedde zondag in het gebed aandacht aan de discoavond. Driekwart van de kerken doet mee: onder meer alle hervormde gemeenten en de drie gereformeerde gemeenten. Volgens Van Grafhorst treden de kerken in deze kwestie gezamenlijk op. Op dit moment zijn er vijf aanmeldingen voor volgende week vrijdag. Zijn dat er genoeg? „Het moeten er zoveel zijn als God er geeft. Het kan ook een Gideonsbende zijn. We hebben een enorm gebedsleven op de achtergrond. Misschien zijn er de avond zelf niet veel mensen nodig.”

Lucky was niet op de hoogte van de actie van de kerken. Vrijdagochtend kon de discotheek nog niet reageren.