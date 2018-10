Actie Giro555 voor slachtoffers Sulawesi

De samenwerkende hulporganisaties zijn dinsdag een actie begonnen voor de slachtoffers van de aardbevingen en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi. „Giro555 roept iedereen in het land, ook scholen, bedrijven, sportclubs op een bijdrage te leveren om zoveel mogelijk levens te redden”, zeggen de organisaties.

De ramp voltrok zich vrijdag. Zeker 1200 mensen kwamen om het leven, bijna 50.000 mensen zijn ontheemd en tot 1,5 miljoen mensen zijn op een of andere manier getroffen door het natuurgeweld.

De hulporganisaties achter Giro555 zijn onder meer Oxfam Novib, het Nederlandse Rode Kruis, Cordaid, Save the Children en UNICEF Nederland. Vertegenwoordigers van de elf organisaties zijn zelf, of via lokale partners, in het gebied aanwezig. Zij bieden directe noodhulp, zoals onderdak, voedsel, tenten, dekens, hygiëne-pakketten, medische zorg en drinkwater. Ook zoeken ze mee naar slachtoffers tussen het puin.

„We werken de klok rond, maar de grootste uitdaging op dit moment is toegang krijgen tot alle mensen in de getroffen dorpen en steden. De volgende stap is om grote hoeveelheden essentiële hulpgoederen naar het rampgebied te brengen”, zegt Jan Gelfand van het Internationale Rode Kruis in Jakarta.