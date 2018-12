Actie: cactussen, apen en koraal onderschept

In een gecoördineerde actie van diverse overheidsorganisaties tegen de illegale handel in beschermde planten- en diersoorten zijn veel dieren en producten onderschept, waaronder cactussen, hout, levende slangen, medicijnen, dood koraal, ivoor en apen. De acties vonden plaats tussen 1 september en 18 november dit jaar in de haven van Rotterdam, luchthaven Schiphol, in Caribisch Nederland, bij particulieren thuis, bij bedrijven en op beurzen.

De actie onder de noemer ’Operatie Toekan, heeft geleid tot 217 zaken waarbij producten in beslag zijn genomen. In de haven van Rotterdam werden zo’n 75.000 gekweekte cactussen aangetroffen. In de post werden zes levende driestreepboa’s en twee dode toekans gevonden. Bij particulieren thuis werden twee aapjes (een penseelaap en een kapucijneraap) in beslag genomen.

Op Bonaire werd bij toeristen koraal aangetroffen dat ze mee naar huis wilden nemen. Ook zijn wandpanelen van beschermd hout in beslag genomen met een verkoopwaarde van 200.000 euro. Op een beurs werd 7 kilogram ivoor ingenomen. Om de illegale ivoorhandel in Nederland verder te bestrijden komen er volgend jaar nieuwe maatregelen, zoals een nationaal verkoopverbod op ruw ivoor.

In de actie werkte het ministerie van Landbouw samen met onder meer de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de Douane, het Openbaar Ministerie en de politie. Onderdeel van de actie is het inzetten van meldpunt Meld Misdaad Anoniem tegen illegale handel in beschermde planten en -diersoorten. Het is voor het eerst dat het meldpunt voor dat doel wordt ingezet. Er zijn diverse meldingen binnengekomen die nog worden onderzocht.

De grote actie komt voort uit internationale afspraken rondom het bestrijden van dit soort handel. Ruim 180 landen legden deze vast in het zogenoemde CITES-verdrag.