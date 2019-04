Actie bij kolencentrale Engie op Maasvlakte

Leden van de actiegroep Wij Stoppen Steenkool voeren donderdagochtend actie bij de energiecentrale van Engie op de Maasvlakte in Rotterdam. Ze willen dat alle kolencentrales voor het eind van dit jaar worden gesloten „om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan”. De activisten hebben zich vastgeketend aan de kolentransportbanen.

Volgens een woordvoerster van de actiegroep is het een aantal actievoerders gelukt de centrale in te komen via de rollende rubberbanden met steenkool.

Engie bevestigt dat een blokkade-actie plaatsvindt bij de centrale aan de Missouriweg op de Maasvlakte. „Maar welke organisatie of organisaties erachter zitten, is nog onduidelijk”, aldus een woordvoerder.