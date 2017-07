Actie: 122 ton illegale pesticiden onderschept

Onder leiding van Nederland is bij een grote gezamenlijke actie in zestien EU-landen 122 ton illegale of namaak pesticiden ontdekt. In tien dagen tijd werden transporten van bestrijdingsmiddelen intensief gecontroleerd aan de grenzen van deze landen en in grote zee- en luchthavens.

In totaal zijn ruim 940 controles uitgevoerd tijdens de operatie Silver Axe II, maakte de Europese politieorganisatie Europol donderdag bekend. Ook het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) was erbij betrokken.

In 48 zaken wordt nader onderzoek gedaan naar de dubieuze praktijken. Er is gekeken naar allerlei aspecten van de giftige middelen, zoals inbreuk op het eigendomsrecht, handelsmerken en het patent.

Met de 122 ton illegale pesticiden kan een gebied van bijna 4900 vierkante kilometer gebied worden bespoten, dat is twee keer de oppervlakte van Luxemburg.