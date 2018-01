ACM tikt huisverhuurder Belvilla op vingers

Vakantiehuisverhuurder Belvilla is door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op de vingers getikt wegens het misleidend vermelden van prijzen bij het boeken van vakantiehuizen. Aan @Leisure BR B.V, de eigenaar van Belvilla, is een boete opgelegd van 325.000 euro.

De ACM heeft geconstateerd dat het op www.belvilla.nl niet mogelijk bleek een vakantiehuis voor de vermelde vanaf-prijs te boeken. Ook werden consumenten misleid over de onvermijdbare kosten, aldus de waakhond.

„Consumenten hebben recht op duidelijke prijzen. Zo kunnen ze de verschillende aanbiedingen goed vergelijken. En ondernemers kunnen eerlijk met elkaar concurreren. Daarom is prijstransparantie een aandachtspunt voor de ACM”, aldus bestuurslid Cateautje van den Bergh. De ACM zegt zich al geruime tijd in te zetten voor duidelijke prijzen in de reisbranche.

In een reactie zegt Belvilla dat het om twee gevallen ging in het voorjaar van 2017. „Dat betreuren we zeer en daarop is toen meteen actie ondernomen om dit te corrigeren. Het is nooit de intentie om mensen te ‘misleiden’. Van zoeken tot en met boeken moet er duidelijkheid zijn”, aldus een woordvoerder. „Omdat we samenwerken met veel huiseigenaren met ieder zijn eigen kostenstructuur, is ons model soms relatief complex. Dat is geen excuus, maar dwingt ons terecht tot het vinden van nog betere oplossingen. Wij zijn echter geenszins een prijsvechter die met lokkertjes de aandacht wil trekken.”

Volgens de zegsman van Belvilla staat de boete „absoluut niet in verhouding tot de overtreding”. Een woordvoerder van de ACM licht toe dat de twee overtredingen gedurende een langere periode werden begaan op de website bij meerdere huurwoningen. „Bovendien hebben we ze diverse keren op onduidelijkheden gewezen, maar werden toch deze tekortkomingen geconstateerd.”

Het is de eerste keer dat de ACM een boete oplegt volgens in 2016 gewijzigde regels rondom boetes. Hierdoor kan de waakhond nu hogere boetes opleggen. De woordvoerder van de ACM zegt dat met de aan Belvilla opgelegde boete „een duidelijk signaal wordt afgegeven” aan bedrijven in de reisbranche die zich mogelijk ook niet aan regels houden.