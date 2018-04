ACM doet invallen bij uitbaters datingsites

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft afgelopen week invallen gedaan bij een aantal bedrijven achter datingsites. De waakhond onderzoekt of er sprake is van misleiding van consumenten of dat andere regels worden overtreden. Om welke datingsites het gaat wil de ACM niet zeggen.

Het onderzoek spitst zich toe op sites waar klanten per bericht moeten betalen en in sommige gevallen niet chatten met een echt mens, maar met een nepprofiel dat wordt ‘bemand’ door een betaalde chatoperator. Consumenten betalen dan veel geld maar krijgen niet wat ze verwachten: een ontmoeting.

De ACM richt haar pijlen op dit soort datingsites omdat het veelal gaat om kwetsbare consumenten.