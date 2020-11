Achttien jaar geëist wegens doden huisbaas Leeuwarden

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag voor de rechtbank in Leeuwarden achttien jaar cel geëist tegen een 26-jarige man die wordt verdacht van het doden van zijn 73-jarige huisbaas. Hij zou het slachtoffer van ruim 5000 euro hebben beroofd.

Het slachtoffer werd 16 juli 2019 aangetroffen onder een stapel kleding in een afgesloten slaapkamer van zijn woning aan de Prof. Gerbrandyweg in Leeuwarden. Bij sectie bleek dat het slachtoffer door fors geweld om het leven was gebracht. Hij had onder meer talrijke schedelbreuken.

Op kledingstukken van het slachtoffer en op een gordijn werd DNA van de verdachte gevonden. Onderzoek heeft uitgewezen dat de man al op 2 juli was overleden. Op die dag is een hevige ruzie en gestommel in de woning gehoord.

De verdachte woonde in hetzelfde pand als zijn huisbaas. Een medehuurder in het huis heeft onder meer verklaard dat de huisbaas plotseling was verdwenen en dat de verdachte heeft gezegd dat hij alle sporen wilde wissen. De man kocht schoonmaakmiddelen en vuilniszakken.

De verdachte had na de dag waarop de huisbaas verdween plotseling veel geld, aldus het OM. In de periode daarvoor verkeerde hij in financiële nood en kampte hij met een huurachterstand.

De verdachte kwam een paar jaar geleden naar Nederland om te studeren. Hij stond twee jaar ingeschreven bij een hogeschool, maar maakte geen studie af. De man verbleef illegaal in Nederland. Hij huurde een kamer bij het slachtoffer. Verdachte en slachtoffer komen uit China.