Achttien jaar celstraf voor Naoufal F.

Naoufal ‘Noffel’ F. (38) moet achttien jaar de gevangenis in omdat hij eind 2015 in Diemen een moordcommando op Peter ‘Pjotr’ R. heeft afgestuurd. Volgens de rechtbank in Amsterdam staat vast dat de Amsterdammer bij de gewelddadige moordaanslag, die R. ternauwernood overleefde, aan de touwtjes trok. Tegen F., ook veroordeeld voor witwassen, was twintig jaar gevangenisstraf geëist.

De rechtbank oordeelde in het vonnis tegen F. dat justitie in deze zaak rechtmatig heeft geput uit de zogenoemde Ennetcom-data. Advocaat Inez Weski had de rechtbank gevraagd het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk te verklaren vanwege de „ondoorzichtige en oncontroleerbare” wijze waarop uit PGP-berichten (gecodeerde berichten) belastend materiaal tegen haar cliënt was verzameld. De rechtbank wees haar verweer nagenoeg volledig af.

Bovendien stelde de rechtbank de Ennetcom-data niet nodig te hebben gehad voor het bewijs. De betrokkenheid van F. kon worden vastgesteld aan de hand van een geldoverdracht kort voor de aanslag van november 2015 en daarnaast door de bijnamen die aan hem werden toebedeeld in de PGP-telefoons van leden van het moordcommando. Experts van het Nederlands Forensisch Instituut hebben die telefoons gekraakt. De vijf mannen die bij de liquidatiepoging waren betrokken, kregen afgelopen zomer al straffen tot twintig jaar cel.

‘Noffel’, in het verleden al veroordeeld tot gevangenisstraf en tbs, had bij de „weloverwogen” moordpoging op R. „een sturende rol”, aldus de rechtbank. Die concludeerde aan de hand van de aangevoerde bewijzen verder dat F. „bewust heeft gekozen voor een leven in de zware criminaliteit”. De kans op herhaling acht de rechtbank groot.