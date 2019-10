Achttien jaar cel voor moord met hamer

De rechtbank in Zutphen heeft een 38-jarige man uit het Duitse Bochum veroordeeld tot achttien jaar cel voor het met een hamer doodslaan van een 58-jarige man, op 29 oktober 2017 in Winterswijk. De opgelegde straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

De moord is volgens de rechtbank een geval van ‘bloedwraak’, de climax van een vete tussen twee families uit Kosovo: de broer van het slachtoffer heeft circa dertig jaar geleden in Kosovo de vader van de nu veroordeelde man om het leven gebracht. „Onacceptabel”, zo kwalificeerde de rechtbank het motief, dat vraagt om een extra zware straf.

De rechtbank acht voorbedachte raad en dus moord bewezen. De auto van de verdachte heeft in de weken voor het geweld een paar keer in de straat gestaan waar het slachtoffer woonde. Ook probeerde hij zich een vals alibi te verschaffen: een dag voor de moord plaatste hij een selfie op Facebook om te doen voorkomen dat hij op dat moment in Zwitserland was. Toen hij het slachtoffer te lijf ging, ging hij volgens de rechtbank recht op zijn doel af. De man sloeg het slachtoffer meerdere keren met de hamer op het hoofd.