Achtste president VS had Betuwse stamvader

De achtste president van de Verenigde Staten, Martin van Buren, had een Nederlandse stamvader: Cornelis Maessen uit het graafschap Buren. Burgemeester Jan de Boer van Buren schreef over beiden een boek dat woensdag verscheen.

Bij de voorbereiding voor een toespraak kwam burgemeester De Boer het verhaal tegen dat de stamboom van een Amerikaanse president terugvoerde naar Buren. „Politiek en geschiedenis hebben mijn warme belangstelling, daar wilde ik dus meer van weten.” Zo zag het boek ”Van boerenknecht tot president – van de Linge naar de Hudson” het levenslicht.

Die Nederlandse voorvader bleek Cornelis Maessen te zijn. „Een boerenknecht. Zijn ouders waren jong overleden. Hij erfde een stuk land dicht bij de kerk van Buurmalsen.” Strikt genomen is dat nu grondgebied van buurgemeente West-Betuwe, want daar valt Buurmalsen sinds kort onder.

Maessen werd geboren in 1606, in een roerige periode van de Nederlandse geschiedenis, aldus De Boer. „Aan het begin van de gouden eeuw was de Republiek in oorlog. Graafschap Buren lag in het frontgebied. Plunderingen en overstromingen, ziekte en armoede waren aan de orde van de dag. Cornelis kwam als economisch vluchteling in Amsterdam terecht en tekende een arbeidscontract bij een landbouwkolonie in Nieuw-Nederland, Amerika.”

Het verging boerenknecht Maessen goed. Hij werd pachter bij Kiliaen van Renselaer, een Amsterdamse koopman die banden had met de Veluwse stad Nijkerk, en ging aan de rivier de Hudson wonen. Een zoon, Martin Cornelisse, vestigde zich nabij Kinderhook, nu een dorp van 1500 inwoners waarmee Buren een vriendschapsband onderhoudt. „Hij ging zich Martin Cornelisse van Buren noemen”, zegt De Boer. „Meer kolonisten vernoemden zich naar de plaats van herkomst.”

Grondlegger

Martin van Buren, die in de VS wordt gezien als een belangrijke grondlegger van de Democratische Partij, was van de zesde generatie. Voordat hij in 1836 tot president werd gekozen was hij advocaat, officier van justitie en minister van Buitenlandse Zaken.

De Boer: „Van Buren heeft het naar vermogen redelijk gedaan. Wel had hij andere keuzes kunnen maken rond slavernij en Indianen. Economisch had Van Buren het tij tegen. Amper was hij aan het bewind of er brak een bankencrisis uit. Vijf jaren depressie volgden. In peilingen naar de waardering van de Amerikanen voor al hun presidenten staat hij ergens tussen de 20 en 30.”

Na zijn presidentschap maakte Van Buren een rondreis door West-Europa, samen met zijn zoon die astma had, op zoek naar medicatie of behandeling. „Toen deed hij ook het stadje Buren aan. Hij kreeg er een rondleiding.”