Achtergelaten campers vanuit Casablanca onderweg naar Nederland

Op een vrachtschip zijn vrijdag 84 campers vanuit de Marokkaanse stad Casablanca vertrokken naar Nederland. De campers waren in het land achtergebleven nadat in maart de Nederlandse eigenaren met het vliegtuig terug werden gehaald naar Nederland toen de noodtoestand daar werd uitgeroepen in verband met de uitbrak van het coronavirus.

De Nederlandse Kampeerauto Club (NKC) en Broekman Logistics hebben de terughaalactie op touw gezet.

In maart waren van de NKC vijf zogenoemde campergroepsreizen aan het rondreizen in Marokko. Toen het land in lockdown ging moesten mensen hals over kop vertrekken. Hun camper bleef achter op een beveiligd terrein van een camping in Marrakesh. Omdat de noodtoestand en het negatief reisadvies voor het land nog steeds van kracht zijn, organiseerden de NKC, het logistieke bedrijf, de Nederlandse ambassade in Marokko en twee verzekeraars de terughaalactie.

Naar verwachting komen de campers begin december aan in de haven van Amsterdam.