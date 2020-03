Achterban FNV stemt in met nieuwe cao kinderopvang

Leden van vakbond FNV hebben in ruime meerderheid voor een nieuwe cao in de kinderopvang gestemd. Daarmee is de nieuwe arbeidsovereenkomst voor zo’n 100.000 medewerkers in de sector aangenomen.

Personeel van kinderdagverblijven krijgt een structurele loonsverhoging van minimaal 5,5 procent, zo kwamen vakbonden FNV en CNV eerder al overeen met werkgeversorganisaties BK en BMK. Stagiairs krijgen volgens de afspraken ook weer recht op een stagevergoeding. Voorheen was zo’n vergoeding optioneel, aldus FNV.

Er zijn ook afspraken gemaakt om de werkdruk te verminderen. Zo worden meer uren vrijgemaakt die medewerkers van de kinderopvang aan bijvoorbeeld administratie, oudergesprekken of teamoverleg kunnen besteden. Ook kan personeel jaarlijks 138 doorbetaalde uren sparen en opnemen. Die kunnen ze gebruiken voor zaken als ouderschapsverlof en mantelzorg, maar ook om gewoon minder te werken.