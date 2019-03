Acht woningen onbewoonbaar na flatbrand

Meerdere bewoners van een portiekflat aan de Gerdesiaweg in de Rotterdamse wijk Kralingen moeten de nacht elders doorbrengen vanwege een brand die vrijdagavond woedde in het gebouw. In totaal werden 24 woningen ontruimd. Bewoners van acht appartementen kunnen niet terugkeren.

De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Volgens de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is niemand gewond geraakt. Bewoners werden opgevangen in een sporthal in de wijk Kralingen.

De brand woedde op de hoogste, vierde verdieping van het gebouw. Het appartement is verwoest door het vuur. Rond middernacht was de brandweer bezig het dak te slopen om te zien of het vuur zich niet heeft verspreid naar naastgelegen woningen. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren gesloten te houden om geen last te hebben van de rook.