De politie in Rotterdam heeft in een onderzoek naar wapenhandel acht verdachten aangehouden en 33 vuurwapens in beslag genomen. De rechter-commissaris heeft donderdag en vrijdag het voorarrest van de verdachten met veertien dagen verlengd.

De politie startte het onderzoek na een tip over een mogelijke wapenleverantie, meldt het Openbaar Ministerie (OM). Verdere mededelingen over de zaak wil justitie niet doen, omdat het onderzoek nog loopt en de verdachten momenteel worden gehoord.