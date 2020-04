Acht uur durend ‘slaaplied voor hectische wereld’ op NPO Radio 4

Het VPRO-radioprogramma Vrije Geluiden zendt zondag op NPO Radio 4 vanaf 23.00 uur het stuk ‘Sleep’ van de Britse componist Max Richter uit. Het modern klassieke stuk duurt maar liefst acht uur en wordt door de componist zelf omschreven als „een slaapliedje voor een hectische wereld”.

Het verstilde stuk moet gelegenheid voor rust en bezinning bieden aan de luisteraar in tijden van isolatie en onzekerheid, aldus het programma. De timing van de uitzending, van de late avond tot de vroege ochtend, is niet toevallig. In 2015 werd ‘Sleep’ voor het eerst uitgevoerd in Londen te midden van een publiek dat werd uitgenodigd om op bedden te gaan liggen en in slaap te vallen. De bedoeling is dat het stuk niet in een staat van concentratie wordt beluisterd, maar juist in een staat van rust.

De Britse publieke omroep BBC stelt de opname beschikbaar in reactie op de toestand rond de coronavirusuitbraak en de resulterende angst en ontwrichting van het dagelijks leven.