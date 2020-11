Acht minderjarigen aangehouden voor mishandeling man Goes

De politie heeft afgelopen week acht tieners aangehouden die verdacht worden van het mishandelen van een man in het Zeeuwse Goes. Volgens de politie is er mogelijk sprake van het zogenaamde pedojagen, waarbij mensen proberen pedofielen uit de tent te lokken. Dat zouden getuigen van het incident hebben verklaard.

Alle verdachten zijn tussen de 14 en 16 jaar oud en ze komen uit Zeeland. De jongeren hebben een verklaring afgelegd en zitten nog vast.

De man die is mishandeld heeft aangifte gedaan. Het incident vond plaats op 14 november.

Politie en justitie roepen mensen al op te stoppen met de jacht op kindermisbruikers en zich aan de wet te houden.