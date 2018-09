Acht jaar geëist tegen bejaarde om dood vrouw

Een 73-jarige Amersfoorter heeft voor de rechtbank in Utrecht acht jaar cel tegen zich horen eisen voor doodslag op zijn twee jaar oudere vrouw. De man heeft bekend dat hij haar in maart in hun appartement heeft gewurgd. Een motief daarvoor kon hij niet geven.

Uit onderzoeken blijkt dat de man verminderd toerekeningsvatbaar is, omdat hij kampt met een persoonlijkheidsstoornis, depressies en beginnende dementie.

De vrouw was jaren eerder al slachtoffer van geweld door de man, waarvoor hij toen ook is veroordeeld. Toch acht de officier van justitie de kans op herhaling klein, omdat zijn agressie heel specifiek tegen zijn vrouw was gericht.

Omdat vooropzet niet is bewezen, vroeg de officier vrijspraak voor de ten laste gelegde verdenking van moord.

Uitspraak op 19 september.