Acht jaar cel voor fatale verkeersruzie A10

Een 53-jarige man uit Krommenie moet daadwerkelijk 8 jaar de cel in voor het veroorzaken van een fataal ongeval op de A10 bij Amsterdam. Dat bepaalde het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep. Ook mag de man tot 4 jaar na zijn gevangenisstraf geen motorrijtuig meer besturen. Volgens het gerechtshof is er sprake van doodslag.

De Amsterdamse rechtbank veroordeelde de man in juli dit jaar al tot een gevangenisstraf van acht jaar en een rijontzegging van acht jaar. De verdachte ging tegen dat vonnis in beroep.

Door het ongeluk op 23 december kwamen twee mensen op een motor om het leven. Aan het ongeval ging een verkeersruzie vooraf. Die ontstond nadat de man door een motorrijder was afgesneden en met zijn auto de vangrail raakte. Hierop zette hij met zijn auto de achtervolging in en reed met een snelheid van ongeveer 110 km per uur bewust tegen de motorrijder aan, die hierdoor ten val kwam.

„Door met een snelheid van 110 kilometer per uur tegen de motor aan te rijden aanvaardde de man bewust de aanmerkelijke kans dat de motor ten val zou komen en dat de opzittenden daardoor zouden komen te overlijden, hetgeen ook is gebeurd”, aldus het gerechtshof.