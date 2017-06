Acht jaar cel voor doodsteken jongerenwerker

Voor het doodsteken van de Amsterdamse jongerenwerker Romano Oxford heeft een 22-jarige man acht jaar cel opgelegd gekregen. De rechtbank in Amsterdam bepaalde woensdag dat de verdachte zich in juli vorig jaar schuldig heeft gemaakt aan doodslag.

De twee mannen kregen ruzie met elkaar toen het slachtoffer de echokliniek in de Tweede Oosterparkstraat in Amsterdam-Oost samen met zijn vriendin verliet. De vrouw was de ex-vriendin van de dader. Het kwam vervolgens tot een worsteling waarbij de dader het slachtoffer vele malen in hals en borst stak met een mes.

De verdediging voerde aan dat de man uit noodweer handelde en dat hij in een vlaag van verstandsverbijstering zou hebben gestoken. De rechter ging daar niet in mee.