Acht jaar cel voor doodsteken asielzoeker

Een 35-jarige man uit Marokko moet van de rechtbank Midden-Nederland acht jaar de gevangenis in voor het doodsteken van een asielzoeker. De verdachte, zelf ook asielzoeker, stak in mei vorig jaar het slachtoffer dood voor een opvanglocatie voor vluchtelingen in Utrecht.

Het achttienjarige slachtoffer en de verdachte kregen daar ruzie. Het slachtoffer werd buiten in zijn rug gestoken, waarna de verdachte de benen nam. Daarna sloeg de man op de vlucht naar het buitenland.

De rechter rekent het hem zwaar aan dat hij geen verantwoordelijkheid voor zijn daden nam. „Ook op zitting heeft hij weinig berouw getoond. Alleen een vrijheidsbenemende straf van aanzienlijke duur doet recht aan de ernst van het feit en het leed dat door de man is aangericht.”