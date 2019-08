Acht jaar cel voor doodslag met barkruk

Een 26-jarige man die in een café in Nuenen (Noord-Brabant) een 60-jarige plaatsgenoot doodsloeg met een barkruk, heeft daar van de rechtbank in Den Bosch acht jaar celstraf voor gekregen.

De mannen hadden in december vorig jaar ruzie met elkaar gekregen. Daarbij vielen klappen, waarna de man zijn zoon erbij haalde en verhaal ging halen.

Volgens de verdachte sloeg hij de 60-jarige uit zelfverdediging. Hij zou uit paniek de fatale klap hebben uitgedeeld, omdat hij dacht dat de andere man een ijzeren staaf bij zich had.

Maar volgens de rechtbank blijkt nergens uit dat een aanval ophanden was. De staaf was bovendien van plastic. Volgens getuigen rende de 26-jarige juist van achter in het café naar zijn slachtoffer toe om hem te slaan met de kruk.