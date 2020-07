Acht jaar cel geëist voor ontploffing granaat bij shishalounge

De 29-jarige Dylan B. moet acht jaar cel krijgen omdat hij in maart vorig jaar een handgranaat tot ontploffing zou hebben gebracht bij een shishalounge in Rotterdam. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dat geëist voor de rechtbank in Rotterdam.

B. zou eerder al twee keer een handgranaat hebben bevestigd aan de pui van een waterpijpwinkel als dreigement, waarom precies is niet duidelijk geworden. Dat had volgens het OM dramatisch kunnen aflopen als een vinder het gevaar niet had onderkend of als de granaat door de wind van de pui was gewaaid. Dan had die namelijk kunnen ontploffen. Vijf dagen later bracht hij een granaat echt tot ontploffing bij de shishalounge Mon Ami aan de Schiedamsedijk. Niemand raakte ernstig gewond, maar de schade was aanzienlijk.

De officier van justitie rekende het B. aan dat hij zich niet heeft bekommerd om de mogelijkheid dat er slachtoffers zouden kunnen vallen en dat hij gevaar, angst en onrust heeft veroorzaakt.