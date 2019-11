Acht handgranaten in Lith gevonden

Bij de politieactie op een woonwagenkamp in Lith (Noord-Brabant) heeft de politie acht handgranaten gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de explosieven veiliggesteld, meldt de politie.

De politie deed donderdagochtend een inval in het kamp in een groot onderzoek naar een criminele familie in Oss. Ook in een woning en een bedrijf in Oss en een chalet op een vakantiepark in het Friese Sumar doet de politie onderzoek. In het chalet in Sumar vonden agenten een vuurwapen verstopt onder een matras.