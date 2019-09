Acht gynaecologen voor tuchtcollege om baby

Voor het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven verschijnen vrijdag in Den Bosch vanaf 11.00 uur acht gynaecologen. Ze moeten verantwoording afleggen voor de gang van zaken voor, bij en na de geboorte van een baby vijf jaar geleden in een ziekenhuis in Den Bosch. Het meisje werd slechts tien dagen oud.

De ouders verwijten de artsen grote onzorgvuldigheid en onduidelijkheid. Toen de moeder de baby nog moest baren, had ze nogal wat vaginaal bloedverlies. Dat zou om te beginnen al niet op de vereiste wijze zijn onderzocht. Daarop zou er tijdens en rond de bevalling van alles mis zijn gegaan. Ook was er volgens de klagers onvoldoende nazorg. Intussen kregen de ouders volgens eigen zeggen veel te weinig informatie.

Twee andere medici in het drama worden volgende week nog gehoord. De uitspraak van het college is voorzien op 31 oktober.