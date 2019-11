De politie heeft in de Limburgse plaats Reuver twee mannen en zes vrouwen met de Poolse nationaliteit aangehouden, nadat er in een woning aan de Wederikstraat een hennepplantage was aangetroffen. De politie nam ook twee auto’s in beslag.

Toen agenten zaterdag poolshoogte namen in de woning, werden er enkele honderden hennepplanten ontdekt.