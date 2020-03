Acht arrestaties bij onderzoek naar wapens in Deventer

Vier mannen en vier vrouwen uit Deventer zijn woensdag in hun woonplaats gearresteerd tijdens een onderzoek naar wapenbezit. De politie, het Openbaar Ministerie, douane en Defensie vonden bij doorzoekingen op een woonwagenkamp ongeveer twintig wapens en enkele tonnen aan contant geld. De acht verdachten zitten in de cel, aldus een politiewoordvoerster.

De politie startte het onderzoek nadat enkele weken geleden een anonieme tip was binnengekomen over geld en wapens op het kamp aan de Bruggestraat in Deventer. Woensdag zijn daar twee woonpercelen en een loods doorzocht. Ook een industriepand vlak naast het kamp is onderzocht, net als een woning elders in Deventer. Twee campers zijn in beslaggenomen, omdat de politie vermoedt dat die met crimineel geld zijn betaald.

Onderzoek moet uitwijzen of alle gevonden wapens echt zijn en of ze mogelijk zijn gebruikt bij criminele acties.