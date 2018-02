Achmea keert 100 miljoen stormschade uit

De stormen die in januari over Nederland trokken hebben gezorgd voor een aanzienlijke kostenpost voor verzekeraar Achmea. Het moederbedrijf van onder meer Interpolis, Centraal Beheer, FBTO en Avéro verwacht 100 miljoen euro uit te keren aan gedupeerde klanten. Dit bedrag is inclusief de schade die de agrarische sector leed.

Achmea, met een aandeel van circa 20 procent marktleider op het gebied van schadeverzekeringen, kreeg over het land verspreid circa 62.000 schademeldingen binnen van particulieren als gevolg van de stormen die op 3 en 18 januari over het land raasden. Doordat de storm ook het binnenland teisterde, wat normaal gesproken niet zo vaak voorkomt, viel het aantal gedupeerde klanten veel hoger uit.

Veelal was er sprake van schade door afgewaaide dakpannen en omgewaaide bomen. Verder waaiden schuttingen kapot en was er schade aan huizen, bedrijfspanden, auto’s en tuinen. Volgens bestuursvoorzitter Willem van Duin van Achmea stijgt het aantal schades als gevolg van extreem weer. Nederland moet zich volgens hem aanpassen aan de veranderingen in leefomgeving en klimaat.

De schade wordt verwerkt in de halfjaarresultaten van Achmea. Die cijfers komen op 16 augustus naar buiten.