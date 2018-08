Accudief vast na stelen „lokscootmobiel”

Met de aanhouding van een 42-jarige man denkt de politie een einde te hebben gemaakt aan de diefstal van scootmobielen. De man sloopte de accu’s uit de gestolen scootmobielen en verkocht de accu’s vervolgens door, aldus de politie.

De man werd op heterdaad betrapt toen hij zijn slag dacht te kunnen slaan bij een ‘lokscootmobiel’ die door de politie in het oog werd gehouden. De politie zette het lokkarretje neer nadat in korte tijd zeventien aangiften waren binnengekomen uit Rotterdam-West en Schiedam.

De dief sloeg steeds toe op locaties waar veel ouderen wonen. In alle gevallen was of het wagentje gestolen of bleek alleen de accu verdwenen.