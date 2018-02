Abrikozenpitten van Jacob Hooy teruggeroepen

Leverancier van onder meer kruiden en specerijen Jacob Hooy roept alle abrikozenpitten die door het bedrijf op de markt zijn gebracht terug. In een onderzocht monster abrikozenpitten is een zeer hoge waarde waterstofcyanide aangetroffen, aldus het bedrijf. Daarom kan het eten van het product gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

Dat Jacob Hooy de partij terugroept werd donderdag bekendgemaakt door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het instituut meldde woensdag dat het onderzoek naar abrikozenpitten in winkels en websites wordt versneld, nadat duidelijk was geworden dat in abrikozenpitten van drogisterijketen Erica Kruiden het wettelijk maximum waterstofcyanide (blauwzuur) „fors” is overschreden.

RTL Nieuws meldde eind vorig jaar dat een man bijna was overleden na het eten van abrikozenpitten van Erica. Destijds werd het product direct uit de winkel gehaald.

Jacob Hooy verzoekt mensen het artikel niet meer te consumeren, maar terug te brengen naar de winkel. Ook aangebroken verpakkingen kunnen worden geretourneerd. Mensen krijgen het aankoopbedrag terug.