„ABP moet stoppen met terugvorderen toeslag”

Pensioenfonds ABP moet stoppen met het terugvorderen van, onterecht teveel, uitgekeerd pensioengeld. Dat stelt de ombudsman van Omroep Max namens 125 eisers. Hij is namens de gedupeerde gepensioneerden een gerechtelijke procedure begonnen tegen het pensioenfonds.

Door een fout kregen ruim 550 gepensioneerden jarenlang van ABP een partnertoeslag terwijl zij daar geen recht op hadden. Velen van hen hadden dat niet in de gaten en gaven het geld uit. In maart werd duidelijk dat het pensioenfonds het geld bij honderden ouderen terugvorderde. De mensen moeten nu van een verlaagd pensioen gemiddeld zo’n 8000 euro terugbetalen, stelt Omroep Max, bij wie gedupeerden zich meldden.

ABP erkende in maart dat er inderdaad een fout was gemaakt. Ook zei ABP dat het wel wel erg snel was geweest met de terugvorderingsactie maar dat het te veel ontvangen pensioengeld wel moet worden terugbetaald. Max stelt dat dat voor velen „een levenslange korting op het pensioen” betekent. „ABP heeft diverse eisers laten weten dat, in geval van overlijden, het nog openstaande bedrag zal moeten worden betaald door de erfgenamen.”