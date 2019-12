Aboutaleb wil verdachte vastgoeddeals aanpakken

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb wil harder optreden tegen criminele vastgoeddeals. Hij wil dat de autoriteiten kunnen ingrijpen als over een transactie twijfel bestaat en heeft hiervoor minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, om extra wetgeving gevraagd, zegt hij in een interview in De Telegraaf.

„We zijn naïef als we denken dat er geen grote bedragen via de vastgoedmarkt wit worden gewassen”, zegt Aboutaleb tegen de krant. „Het valt op als er bijvoorbeeld een woning met een marktwaarde van drie ton wordt verkocht voor acht ton. Daarom moet er ingegrepen kunnen worden als er bij een transactie twijfel is.”

Om dat te kunnen, is volgens de Rotterdamse burgemeester aanvullende wetgeving nodig. „Ik heb daartoe een verzoek ingediend bij de minister van Justitie en Veiligheid. Zo moeten onder bepaalde omstandigheden transacties ongedaan worden gemaakt. Wellicht heeft het notariaat ook een rol hierin, want zij weten welke panden van eigenaar zijn gewisseld. We moeten met z’n allen voorkomen dat zwart geld wordt witgewassen via vastgoedtransacties.”