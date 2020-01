Aboutaleb wil panden sluiten bij vondst vuurwapens

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb wil de bevoegdheid krijgen panden te sluiten, als daar vuurwapens worden aangetroffen. Nu kan dat alleen als er drugs of versnijdingsmaterialen in een pand liggen. Aboutaleb zei dat in het radioprogramma 1 op 1.

De burgemeester wil ook meer werk maken van de aanpak van vuurwapenbezit. „We zien helaas veel schietpartijen in Rotterdam. Dat begint met het kopen en bezitten van een vuurwapen”, stelt Aboutaleb.

Inmiddels gebruikt de gemeente Rotterdam samen met het Openbaar Ministerie de mogelijkheid een tipgeld uit te betalen als dat leidt tot de vondst van vuurwapens. Het gaat om een bedrag van ongeveer 750 euro.