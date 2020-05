Aboutaleb wil collectief mondkapjes regelen voor ov

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam onderzoekt of het mogelijk is om collectief mondkapjes te regelen voor reizigers in het openbaar vervoer in de regio. Dat zei hij donderdag op Radio Rijnmond. Hij noemde de redenering van het kabinet dat burgers zelf voor de in het ov verplichte mondkapjes moeten zorgen zwak.

„Ik weet niet of dat voor ons in Rotterdam en Den Haag, met wie wij op vervoer een metropoolregio vormen, nou zo’n gunstige richting is”, aldus Aboutaleb. „In heel veel landen krijgen mensen die zijn aangewezen op het openbaar vervoer een mondkapje overhandigd. Of je nu zegt: mensen, zoek het maar uit, of dat we zeggen: we kijken naar de mogelijkheden om er collectief aan te komen en uit te delen, dat ga ik met mijn collega’s onderzoeken.”

De Rotterdamse burgemeester zei verder in gesprek te zijn met de voorzitter van KHN Rotterdam om te kijken of horecaondernemers in de stad meer ruimte kunnen krijgen voor hun terrassen om de 1,5 metermaatregel te kunnen toepassen. „Daartoe ben ik met alle plezier bereid. Wel daar waar die ruimte te vinden is, want het moet niet ten koste gaan van mensen die op straat moeten lopen.”

Wel benadrukte Aboutaleb dat het onmogelijk is om alles te handhaven. „We gaan echt niet bij alle terrassen als een politieagent staan controleren om te kijken of er voldoende afstand wordt gehouden. We doen dan ook een zwaar beroep op de ondernemers en burgers zelf.” Aboutaleb, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, beslist op korte termijn of de parkeerplaatsen bij de stranden weer kunnen worden vrijgegeven. Verder gaan in Rotterdam vanaf vrijdag de versmarkten onder strikte regels weer open.