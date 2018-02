Aboutaleb tekent condoleanceregister Lubbers

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft donderdag als eerste het condoleanceregister getekend dat zijn gemeente heeft geopend voor oud-premier Ruud Lubbers, die in Rotterdam woonde.

Lubbers overleed woensdag op 78-jarige leeftijd. Hij was van 1982 tot 1994 premier van Nederland. Belangstellenden kunnen tot dinsdag in de hal van het stadhuis aan de Coolsingel het register tekenen. Dinsdag is er in de Laurentius- en Elisabethkathedraal in de stad een herdenkingsdienst.

Aboutaleb wees in zijn reactie op het overlijden van Lubbers op diens enorme staat van dienst en hij memoreerde ook dat Lubbers „een geboren en getogen Rotterdammer, met een groot hart voor de haven, de stad en zijn eigen buurt Kralingen” was. De laatste jaren was de voormalig minister-president betrokken bij het klimaatprogramma om Rotterdam duurzamer te maken, het Rotterdam Climate Initiative.