Aboutaleb staat stil in raad bij moord meisje

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft donderdag in de gemeenteraad zijn afschuw uitgesproken over de moorden op twee vrouwen van de afgelopen weken.

Dinsdag werd een 16-jarige scholiere van het Designcollege in de fietsenstalling van die school doodgeschoten en vorige week vermoordde een Nederlander een Amerikaanse studente van de Erasmus Universiteit.

„Onze gedachten gaat uit naar familie en nabestaanden. Geweld tegen vrouwen is afschuwelijk. Sommigen mensen begrijpen niet dat vrouwen ook nee kunnen zeggen”, aldus de burgemeester.

Aboutaleb wil dit geweld tegen vrouwen aanpakken: „Ik voel de behoefte om dit geweld in te dammen.” Hij riep de gemeenteraad op in het nieuwe jaar met elkaar in gesprek te gaan om met oplossingen te komen.