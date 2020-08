Aboutaleb sluit horecazaken en kantine in Rotterdam om corona

Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft drie horecazaken en een sportkantine in Rotterdam per direct voor twee weken gesloten. In de cafés en de kantine zijn ondanks verschillende waarschuwingen de coronamaatregelen niet nageleefd. Een woordvoerder van de gemeente Rotterdam heeft dit bevestigd naar aanleiding van een bericht van RTV Rijnmond.

Het gaat om bar en restaurant Noah aan de Wijnhaven, Karaokebar Fame aan de Nieuwe Binnenweg, café Lebbink aan de Bergse Dorpsstraat en de sportkantine op Sportpark Vreelust. Bij de eerste drie zaken werd in de nacht van zaterdag op zondag onder meer geen afstand gehouden. De politie en het horecateam van de gemeente heeft bij controles waarschuwingen afgegeven, maar er was geen sprake van verbetering. Aboutaleb heeft daarom besloten dat de zaken voorlopig dicht moeten.

In de kantine op Sportpark Vreelust waren eind juli veel mensen aanwezig op een feest. De politie voerde controles uit, maar trok zich op die avond even terug omdat het grimmig werd. Volgens de gemeente bleek bij nader onderzoek dat er ook iemand aanwezig was die besmet was met corona, maar dat was niet gecommuniceerd. Vrijwilligers en barpersoneel zouden zich niet hebben laten testen, maar de kantine wilde wel weer open. Dat mag echter niet.