Aboutaleb sluit drie parken vanwege drukte en incidenten

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam heeft als voorzitter van de Veiligheidsregio Rijnmond besloten drie parken vanaf zondag tot nader order in de avond en nacht te sluiten. Het besluit is genomen vanwege de enorme drukte in de parken en incidenten die daar plaatsvonden.

De maatregel geldt voor het Vroesenpark (Blijdorp), het Roel Langerakpark (Blijdorp) en het Dakpark (Delfshaven). De parken zijn gesloten van 21.00 uur tot 7.00 uur. De woordvoerder van Aboutaleb meldt dat het besluit in overleg met de politie is genomen.

De politie was zaterdagavond naar het Roel Langerakpark en het Vroesenpark gegaan omdat de toeloop te groot was. Dit leidde tot enkele ongeregeldheden. Agenten troffen er twee gewonden aan. Beiden moesten naar een ziekenhuis worden vervoerd.