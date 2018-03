Aboutaleb: raadsleden grote stad onderbetaald

Raadsleden van grote steden moeten 500 euro extra per maand voor hun werkzaamheden krijgen. Dat zegt burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam. Nu nog krijgen raadsleden in gemeenten met 375.001 inwoners of meer ruim 2300 euro bruto. Dat moet in het voorstel Aboutaleb naar 2800 euro bruto gaan.

„Officieel is raadslid een nevenfunctie, maar dat is echt onzin”, zegt Aboutaleb die vrijdag in het AD pleitte voor zo’n verhoging. „In de praktijk neemt het raadswerk drie tot vier dagen in beslag” , zegt hij in een toelichting op het interview.

Aboutaleb wil een nationale discussie over de vergoeding. „De afgelopen jaren zijn veel verantwoordelijkheden naar de gemeente verlegd. Dat betekent ook veel meer werk voor raadsleden. Bovendien worden de raadsfracties steeds kleiner en komt er dus per lid meer werk.”

De raadsvergoeding is afhankelijk van het aantal inwoners van de stad. In het voorstel van Aboutaleb gaat het dan om Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.