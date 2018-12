Aboutaleb op getroffen school voor bijeenkomst

Burgemeester Ahmed Aboutaleb is woensdagochtend het Rotterdam Designcollege binnengegaan voor een bijeenkomst. De vmbo-school is weer open nadat daar dinsdag een 16-jarige leerlinge was doodgeschoten. Leerlingen en docenten staan woensdag stil bij bij de dood van het meisje.

Veel leerlingen, velen met bloemen, zijn in de school aanwezig. Elke leerling krijgt bemoedigend een handdruk of een schouderklopje van de burgemeester. Op de school wordt woensdag geen les gegeven.

De verdachte, een 31-jarige Rotterdammer, is kort na de schietpartij aangehouden. De man zit sowieso tot en met vrijdag vast. Dan wordt hij volgens het Openbaar Ministerie waarschijnlijk voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die kan beslissen de man nog eens voor maximaal twee weken in voorarrest te houden.